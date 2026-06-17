Сили оборони уразили танкер у Чорному морі та два мости на півдні

У Чорному морі українські захисники уразили танкер російського "тіньового флоту" та два мости на окупованому півдні України. Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, 16 червня та в ніч на 17 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці військових і логістичних об'єктів російського агресора.

"В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, підтверджено ураження цілі. Але ступінь пошкоджень уточнюється. 

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Як зазначили у Генштабі, танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах РФ в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж  -  62 002 одиниці. 

Ураження мостів

Також Сили оборони України завдали ударів по об'єктах, які використовувалися російськими загарбниками для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. 

Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.  

Інші ураження 

Крім того, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Ще завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області.

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Ураження цілей окупантів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 червня 2026 року Збройні сили України крилатою ракетою "Нептун" завдали ураження військовому об’єкту чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. 

В ніч на 13 червня українські безпілотники уразили в місті Армянськ завод "Кримський титан", який виробляє діоксид титану для потреб російського військово-промислового комплексу (ВПК). 

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