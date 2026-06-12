ЗСУ уразили об’єкт чорноморського флоту РФ в Севастополі (відео)

Зокрема, знищено місця зберігання озброєння та військової техніки.

Збройні сили України крилатою ракетою "Нептун" завдали ураження військовому об’єкту чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки чорноморського флоту Росії.

"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявляє, що найближчим часом дронами буде ізольовано Крим.

За останній місяць після українських ударів рух транспорту на трасі, що сполучає Ростов і окуповані Маріуполь, Мелітополь та Крим, скоротився більш ніж на дві третини.

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