Півкілометровий міст через річку був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні, 10 квітня, дорожники відкрили рух транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області, завдяки чому відновлено пряме сполучення Чернігів-Київ.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Відкрито рух транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області, завдяки чому швидке сполучення Києва та Чернігова відновлено. Вперше з лютого 2022 року від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за 2 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Через це водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ-Вишгород - Десна-Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова.

Рух у два боки готовою половиною мосту дозволено усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи продовжуються, його буде відкрито згодом.

"Вже цієї весни Агентство відновлення презентує портфель невідкладних проектів 2023 року, який ми створили на основі запитів органів місцевого самоврядування. Частина з них буде реалізована саме на Чернігівщині" – зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

В прес-службі також повідомили, що загалом на Чернігівщині пошкоджено 680 км доріг державного значення та 27 мостів.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня на Чернігівщині відновили міст через річку Замглай поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч, який був зруйнований внаслідок воєнних дій.

22 березня у Чернігівській області відкрили рух металевим модульним мостом на дорозі Р-69 Вишгород - Десна - Чернігів.

Окупанти грозилися захопити столицю України за три дні

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну війська РФ та російські пропагандисти погрожували українській владі захопити столицю Київ за три дні. На шляху до міста вони зруйнували чимало українських мостів та інфраструктури, а деякі об'єкті Україні довелося знищити самостійно, щоб не дозволити ворогу пройти далі.

Відомом, що 24 лютого окупанти були настільки впевнені у власній "перемозі", що навіть дзвонили з приводу бронювання місць у київських ресторанах для святкування. Також разом із собою вони захопили парадну форму, але, з такими планами "не склалося".

Станом на 10 квітня ЗСУ вже вигнали окупантів з Київської області, деокупували Харків та звільнили частину Херсонської області. Далі у планах військ України - контрнаступ на тимчасово окупований Крим.