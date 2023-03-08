У розвідці пояснили, що окупанти хочуть таким чином залякати українців.

Російські військові свідомо записали і оприлюднили розстріл українського військового. Наразі Україна працює над тим, щоб знайти вбивць.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив в ефірі національного телемарафону. Він назвав цей злочин актом геноциду.

"Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії", – наголосив представник воєнної розвідки.

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За словами Юсова, росіяни хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині РФ, а також залякати самих українців. Він впевнений, що винні у злочині окупанти будуть встановлені.

"Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені", – підсумував Юсов.

Розстріл українського військовослужбовця

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 березня в мережі з'явилося відео страти українського захисника окупантами. Останніми словами вбитого було: "Слава Україні!".

МЗС України закликало прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати цей інцидент. СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У 30-ій окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького заявили, що вбитим може бути Тимофій Шадура. Водночас за версією журналіста Юрія Бутусова, це міг бути боєць 119 бригади ТрО Олександр Марцієвський.

За словами президента Володимира Зеленського, розстріл українського військовополоненого показує, що у російських окупантів немає жодних законів. Це показує обличчя Російської Федерації.

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