У розвідці впевнені, що росіяни не соромляться цих актів геноциду.

Російські окупанти влаштували показову страту українського воїна за слова "Слава Україні" з метою свідомого залякування українців.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, розстріл беззбройного полоненого - однин із проявів геноцидної війни РФ проти України.

"Стратили військовополоненого, який був без зброї і перебував під захистом Женевських конвенцій. Це ще одна ілюстрація, з ким маємо справу. Його насправді було вбито після гасла "Слава Україні". Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресорки-Росії", – сказав Юсов.

На його переконання, розстріл свідомо записали на відео і оприлюднили. Таким цинічним способом окупанти намагаються залякати українців.

"Це ті акти геноциду, яких окупанти не соромляться. Але як у всіх інших випадках – чи так званого бліцкригу, чи ракетних ударів – це речі, які лише згуртовують українців", – додав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що окупантів, причетних до розстрілу, вже шукають. Це питання честі для України.

Тимофій Шадура - росіяни розстріляли беззбройного воїна

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни по-звірячому розстрілюють беззбройного українського воїна після слів "Слава Україні!".

7 березня 30-та омбр ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура.

Втім, у бригаді зауважили, що особа розстріляного воїна встановлена лише попередньо. Тіло перебуває на окупованій території, тому остаточні висновник зроблять після експертиз.

За версією журналіста Юрія Бутусова, розстріляним росіянами українським захисником може виявитися Марцієвський Олександр. Він був бійцем 119 бригади ТрО, а не 30 окремої механізованої бригади. Наразі цю інформацію ніхто офіційно не підтверджував.

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