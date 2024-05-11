Українець з армії РФ розстріляв командирів: в мережу 'злили' ім'я першої жертви

Юрій Галушко розстріляв своє командування після того, як від обстрілів Харкова постраждала його мати.

У мережі з'явився перший некролог про жертву окупанта Юрія Галушка, який розстріляв управління артилерійського дивізіону.

Як повідомив український офіцер та військовий блогер, який відстежує втрати РФ, Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію російського майора.

"Успішно демобілізовано начальника штабу-заступника командира ГАДн 10тп майора Кучаєва Дмитра. Попередньо, відпрацював Юрчик (Юрій Галушко)", - зазначив "Штірліц". Відео дня

Розстріл топ-артилеристів РФ

Днями російські провідні Telegram-канали повідомили, що один із військовослужбовців розстріляв управління гаубично-артилерійського дивізіону 10-го танкового полку в районі Олександрівки.

За даними російських ЗМІ, Галушко уклав контракт з армією РФ наприкінці лютого цього року, до цього він відбував термін у колонії. Його розшукують у Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях.

Згодом росЗМІ повідомили, що Юрій Галушко, який розстріляв шістьох товаришів по службі-окупантів, озлобився після того, як його мати постраждала під час обстрілу Харкова.

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