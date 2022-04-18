Щоб протистояти новій стратегії Росії, Україна має вогнем та маневром вибити російські сили з Маріуполя.

Війна в Україні увійшла до нової фази: битви за контроль над Донбасом. Акцент буде зроблено не на обороні України від великих атакуючих сил, а на її наступальних діях проти росіян, що окопалися.

Військові консультанти Atlantic Council проаналізували варіанти розвитку подій російсько-української війни.

"Ми визначили два потенційні напрямки російських атак. По-перше, Кремль має намір взяти під контроль (або знищити) Маріуполь і тим самим усунути українську військову присутність у сухопутному коридорі між Кримом та Донбасом. По-друге, росіяни, швидше за все, проведуть наступ на півдні у напрямку Ізюму. У відповідь на зміну російської стратегії українські сили переходять до активніших контратак. Україна готується до масштабного зіткнення з російськими силами на сході, тому гостро потребує важкого озброєння для витіснення російських військ із Донецька та Луганська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на те, що РФ перемістила основні зусилля на схід, її повітряні та ракетні удари продовжуються по всій Україні. Мета — завадити українським ППО зосередитись виключно на Донбасі та завдати шкоди українським регіонам.

"Українцям доведеться не лише стримувати просування російських військ, а й вибивати їх із укріплених позицій. Вважаємо, що такий характер бойових дій може перетворитися на кровопролитну війну на виснаження. У її ході лінія фронту переміщатиметься то в одну, то в іншу сторону", - зазначають експерти.

Щоб протистояти російському наступу на Донбасі та перейти у контрнаступ, українцям знадобляться наступальне озброєння: наземні вогневі засоби, ударна авіація, бронетехніка, протикорабельні системи.

Зосередження сил на Донбасі дає російській армії можливість розмістити недосвідчених солдатів на оборонних позиціях у підконтрольних Росії районах. Там її підрозділи матимуть самі переваги в обороні, якими користувалася Україна на початкових етапах російського вторгнення.

"Ось чому українці мають не затягувати із контрнаступом. Щоб протистояти новій стратегії Росії, Україна має вогнем та маневром вибити російські сили з Маріуполя, запобігти формуванню сухопутного коридору з Донбасу до Криму та звільнити окуповану територію на захід та північ від Донецька. Це потрібно зробити, перш ніж росіяни закріпили там успіх. Українські удари у напрямку Криму та по окупованих районах Донбасу потрібно завдавати переважно артогнем з далеких дистанцій та ударами з повітря", - додають експерти.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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