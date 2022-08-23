Ворог прицільно обстрілює золовідвали Запорізької ТЕС.

Російські загарбники прицільно обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, що призводить до підвищення рівня радіації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що окупанти використовують це для створення потрібної "картинки" на Запорізькій АЕС.

"Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ", - акцентують в ГУР.

Як писав УНІАН, 22 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом стало відомо про загибель чоловіка унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодоноразово обстрілювали територію станції та пошкодили низку об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС.

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