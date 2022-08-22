В тимчасово окупованому Енергодарі підтвердили загибель чоловіка унаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС.
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
"Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату", - написав він.
Підтверджена загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля.
"На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події. Ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та знаходиться в реанімації. За його життя борються лікарі", - додав мер.
Мер також повідомив, що мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку.
Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що окупанти намагаються "зберегти обличчя" на Миколаївському та Запорізькому напрямках.