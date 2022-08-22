Мінометними обстрілами в Енергодарі пошкоджено центральний тепловий пункт, з'ясовуються факти щодо людських жертв.

Російські окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату", - написав Орлов.

Він зазначив, що факт загибелі людини уточнюється.

"Достеменно відомо: мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - додав мер.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що окупанти намагаються "зберегти обличчя" на Миколаївському та Запорізькому напрямках.

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