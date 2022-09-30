Українська розвідка успішно заходить в Донецьк. Росіяни та місцеві сепаратисти в шоці від нахабності українців.
Про це розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.
"Донецьк для росіян з точки зору воєнної стратегії недолугий. Всі ці 8 років ЗСУ тримали місто у напівоточенні, всі ці 8 років Україна перебувала на відстані буквально 3 км від кордонів Донецька. Наші розвідники ходять у місто і доволі успішно, а росіяни та "днрівці" в шоці від такої нахабності України. Наші танкові роти і зараз заходять у Донецьк в режимі розвідки боєм, але відходимо назад, бо є політичні моменти", - сказав Світан.
Потім офіцер додав, що не потрібно мати великий ударний військовий кулак, щоб увійти в Донецьк, адже окупанти там не будували укріплень, тому що вірили, що їх прикриють мінські домовленості.
"Вони не будували бетонні укріплення. Тобто за допомогою дій тактичного рівня, з авіацією, артилерією і бронетанковими частинами можна увійти в Донецьк, при чому одразу з трьох сторін", - зауважив експерт.
Ситуація на Донбасі: головне
- Українські захисники почали звільняти Луганську область.
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