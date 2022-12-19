Вони обирають виключно військові цілі.

Збройні Сили України проводять операції на території Росії з використанням різних засобів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню BILD. За його словами, ці операції дуже складні і вимагають серйозної підготовки, оскільки російські військові об'єкти добре охороняються.

"Наші цілі суворо військові: об'єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, у тому числі логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", - підкреслив Скібіцький.

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Заяви української розвідки

У цьому ж інтерв'ю Скібіцький розповів, що російський диктатор Володимир Путін тричі відкладав повномасштабне вторгнення в Україну.

Він відзначив, що після звільнення Херсона від окупації війна перейшла в нову фазу.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що у Російської Федерації ще вистачить озброєння на декілька масштабних атак по Україні.

Крім того, Буданов упевнений, що наступу на України з території Білорусі не буде.

Представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що певні пересування та передислокації на території Білорусі роблять для того, щоб відволікати українські сили.

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