Супротивник хоче посіяти паніку серед суспільства, зазначив начальник ГУР МО України.

Інформація, яка активно розповсюджується медіа, про нібито можливий "повторний наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни.

Білорусь не атакує Україну, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону.

"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - сказав він.

Відео дня

Буданов зазначив, що наразі росіяни перетягують у Білорусь засоби, націлені на оборону, а не на наступ.

"Не буде зараз, я казав це з літа, не атакує Білорусь", - сказав він.

Чи буде повторний наступ з Білорусі на Україну - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, нещодавно командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на даний час передумов для повторної атаки ворога на Київ з боку Білорусі немає.

Водночас, за даними деяких експертів, накопичення військ у Білорусі продовжується і досягло вже 10,5 тисяч осіб військового персоналу.

Вас також можуть зацікавити новини: