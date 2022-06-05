Під час операції окупантам вдалося збити один із українських безпілотників, які корегували вогонь наших артилеристів.

Українські військові з 45-ї та 43-ї окремих артилерійських бригад знищили російський склад боєприпасів у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області.

На відео, оприлюдненому на сторінці 45-ї ОАБР у Facebook, видно ворожу техніку та моменти ударів українських захисників.

Зазначається, що під час операції окупантам вдалося збити один із українських безпілотників, які корегували вогонь наших артилеристів.

Також повідомляється, що склад окупантів добре горів і детонував усю ніч.

Про знищення складу окупантів у 45-й ОАБР розповіли у формі жартівливого діалогу:

Орки: нам спекотно, ми відійдемо назад - згрупуємось. Знайдіть нас, якщо зможете!

45 оабр та братня 43 оабр: виклик прийнято.

БПЛА1: знайшла, корегую.

Гармаші: ми підійдемо ближче!

БПЛА1: два постріли влучно. Переходимо до стрільби на ураження! Мене підбили, я падаю. Слава Україні!

Гармаші: тоді ми ще насипемо! П’ЯТЬ СНАРЯДІВ – ВОГОНЬ!!!

Місцеві мешканці: вау, влучили – горить!

Передовий спостережний пост: детонує всю ніч!

БПЛА2: угрупування зачищене! Давайте ще!

Як повідомляв УНІАН, українські артилеристи потужно вдарили по скупченню російської техніки на Донбасі. Позиції загарбників та їхню броню зафіксував український дрон. З повітря вдалося ефективно корегувати вогонь артилерії.

Вас також можуть зацікавити новини: