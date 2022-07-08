Артилеристи та бійці інженерно-саперних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ відзначилися успішними діями під час ворожого штурму на одному з напрямків. Вони спільними зусиллями знищили танкову роту російських окупантів. Противник позбувся 9 бойових машин і зазнав втрат в особовому складі.
Про ефективну оборону українських воїнів розповіли в прес-центрі Командування Десантно-штурмовими військами на офіційній сторінці на Facebook.
"На відео зафіксована спільна робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема, під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 танків російських загарбників", — написали в командуванні ДШВ.
Опублікований ролик демонструє, як проводилися оборонні дії. Окупанти намагалися атакувати на танках, проте українські воїни знищували їх влучними ударами. Техніку вицілювали на дорогах, біля лісопосадки і навіть серед інших підірваних машин.
Нагадаємо, раніше в Генштабі розповіли, що на одному тільки сході України за два дні боїв вдалося знищити більше однієї роти танків російських окупантів. Техніку "палили" з РПГ, NLAW і Javelin, а також за допомогою артилерійських ударів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.