За його словами, все залежатиме від того, наскільки ефективно українські війська зможуть організувати стратегічну оборону (особливо на донецькому напрямку) і проводити стратегічні наступальні операції.

Збройні Сили України дійсно можуть почати здобувати перемоги в найближчі місяці на стратегічних напрямках: спочатку на півдні, а потім і на сході - звільнити Херсонську, Запорізьку, Харківську, а пізніше і Луганську та Донецьку області.

Таку думку висловив голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

За його словами, все залежатиме від того, наскільки ефективно українські війська зможуть організувати стратегічну оборону (особливо на донецькому напрямку) і проводити стратегічні наступальні операції (не тактичного рівня, як зараз – у нас є певні успіхи на Херсонському, Запорізькому та Харківському напрямках, а стратегічного).

"Вже зараз, отримавши від західних партнерів новітнє озброєння надзвичайно високого класу (далекобійні гаубиці, системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби і придушення майже всіх систем ведення вогню Росії), ми знеціненням всі сили Росії: урагани, Гради, смерчі, які росіяни сьогодні активно застосовують, обстрілюючи позиції українських військ і мирні українські міста. Якщо ми отримаємо ефективне озброєння в більшій кількості, то вже в серпні ми виб'ємо ворога з наших територій на півдні і частково на сході. Це цілком реально", - говорить генерал.

Але, за його словами, крім новітніх озброєнь і техніки, повинен бути і високий рівень навчання особового складу, і формування потужних резервів. Перш за все - тих, що сьогодні проходять підготовку за кордоном і в Україні, освоюють новітню військову техніку 5-6 покоління, якої у Росії немає.

"Так ми будемо мати перевагу над Росією в технологічному, військовому і вогневому плані. Тоді і будемо готувати комплекс наступальних операцій як на півдні, так і на сході. За таких умов цілком реально в серпні досягти перших серйозних успіхів і реалізовувати оптимістичний сценарій", - каже військовий.

Однак Росія також має свої плани і міркування. Вона намагається зміцнитися на окремих напрямках, особливо на донецькому. Вона хоче вийти на адміністративні межі не тільки Луганської, а й Донецької областей, після чого поставити руба питання про проведення переговорів і закріплення статус-кво.

"Скажу відверто, У Росії немає перспектив захоплення цієї області (Донецької - УНІАН). Тому Москва намагається нав'язати переговори вже зараз, щоб ми погодилися на її умови під тиском нових наступальних операцій РФ і, можливо, тиском партнерів", - припускає експерт. - "Тому однозначно стверджувати, що буде саме такий сценарій – позитивний і ефективний, складно. Можливо, процес звільнення півдня затягнеться до вересня або Жовтня".

Генерал зазначає, що в України сьогодні є потужні резерви для наступу.

"Я вважаю, що у нас вже близько мільйона мобілізованих і високо мотивованих військовослужбовців, до того ж більш-менш навчених. Маючи можливість направити цих військовослужбовців в бій з новітніми озброєннями і технікою, ми вже зараз можемо готувати стратегічні операції. Насамперед - на півдні. Адже зараз противник згенерував всі свої сили на сході. Тому можна викинути їх з Херсона. Але потрібно не йти в лобову атаку, а наступати з флангів, з тилів, вести активну диверсійну роботу. Також можна наступати в Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. А пізніше зможемо і перейти на схід", - каже Маломуж.

Що стосується можливості вийти вже в наступному році на межі 1991 року, як це раніше озвучив глава ГУР Кирило Буданов, і повністю звільнити Донбас і Крим, включаючи Севастополь, то у ЗСУ дійсно є така перспектива, і в серпні-жовтні вони можуть почати наступальні операції, впевнений Маломуж.

"Якщо ми відтіснимо російські війська з частини Донецької та Луганської областей, зможемо ставити питання про вихід на кордони до 24 лютого, тобто, за дужки можуть бути винесені "ЛНР" і "ДНР", а також Крим. Такі умови можуть бути сприйняті Заходом. І тут нашому керівництву буде важливо чітко стояти на тому, що ми повинні звільнити всю територію нашої держави. Однак, повторюся, сценарій, що передбачає наш вихід на межі 1991 року в наступному році, цілком можливий. Але це станеться тільки тоді, коли ми почнемо стратегічні наступальні операції", - зазначає генерал.

Що стосується Криму, то з його звільненням, за словами Маломужа, буде складніше.

"Росія перетворила Крим на справжній військовий корабель. Як Титанік, але військовий. Севастополь - це потужна військово-морська база, де в тому числі є крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд. Вони можуть стояти там до кінця. Тому тільки коли почнеться провал Росії на південному і східному фронті України. Коли режим Путіна почне сипатися. Коли почнеться масовий відступ російських військ, і почнеться паніка не тільки серед російських військовослужбовців, а й серед російських громадян, а головне – в російській еліті. Коли знизиться довіра до Путіна, і почнеться дестабілізація в російському керівництві. Тільки тоді можна буде проводити операцію зі звільнення Криму. Це буде складно, але можливо", - упевнений генерал.

Разом з тим Маломуж озвучив кілька умов можливості повернення України до кордонів 1991 року:

Підготовка ЗСУ та потужного резерву: сили спеціальних операцій, повітряно-десантні сили, спецпідрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Нацгвардії, які здатні комплексно вирішувати завдання.

Належне озброєння військовослужбовців, яке залежить від наших партнерів: США, Великобританії, ЄС, всього від 50 країн.

Військово-промисловий комплекс України.

"Наш ВПК був і є одним з кращих у світі. Ми завжди були в десятці найбільших експортерів зброї в світі, а на зовнішніх ринках погану зброю не купують – купують зброю 5-6 покоління. У Другу світову війну оборонні заводи працювали день і ніч. У нас же є заводи, які випускають стратегічні ракети дальністю 250 км, що здатні дістати і до Севастополя, і до Кримського моста, і до території Росії. Ми можемо виробляти Стугну і Вільху. А наші Корсари нічим не гірше американських Джавелінів - вони б'ють до 6 км, їх точність висока (авіоніка і системи наведення там німецькі, британські, американські). Таких зразків у нас має бути не 3 тисячі, а десятки і десятки тисяч. Також нам потрібні ракети - наші і західні, натовського зразка, потужна система радіоелектроніки, радіорозвідки в режимі онлайн, щоб ми відстежували будь-які рухи військ на території Росії, Білорусі, будь-які пуски ракет, переміщення їх по території України і концентрація їх на конкретних напрямках", - стверджує генерал.

Раніше Маломуж озвучив терміни звільнення Херсонської та Запорізької областей.

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