Також було знищено 5 ворожих БТРів і одну вантажівку окупантів.

За два дні боїв на сході України було знищено понад одну танкову роту російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні зазначається, що надзвичайно результативним в плані знищення ворожої бронетехніки був вчорашній день для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

"У результаті стрілецького бою, відбиваючи масований наступ противника на східному напрямку, військові бригади разом з доданими підрозділами знищили 12 російських танків! А враховуючи те, що 6 липня хлопці з левом на шевроні спалили танк загарбників, виходить, що за два дні боїв, вони знищили більше ніж танкову роту! Роту – за два дні боїв", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що вчорашній бій був "важкий, потужний, драматичний".

"Московські окупанти з самого ранку наче з ланцюга зірвались. Вирішивши погратись у "Курську Дугу-2", рушили на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проламати нашу оборону. Та на будь-яку силу знайдеться інша сила. Десантники, прорахувавши дії ворога, зуміли належно підготуватись до зустрічі з танковою армадою. І влаштували "гарячий" прийом", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що перші два російських танки було знищено на початку наступу із засідки, а наступна група танків була спалена за допомогою РПГ, NLAW, і "Джавеліна", ще два – підбила артилерія.

"Але ворог вперто намагався лізти далі, плануючи захопити плацдарм та закріпитись. Щоб не допустити цього, 80 бригада у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала завдавати ворогу вогневого ураження. Така тактична взаємодія дала розкішний результат", - повідомляє Генштаб.

Також зазначається, що десантники разом з побратимами ліквідували 12 танків, 5 БТРів і одну вантажівку окупантів.

"Зазнавши таких втрат, ворог "піджав хвоста" та відступив", - поінформували у Генштабі.

Як відомо, в танковій роті налічується 10 танків.

Як повідомляв УНІАН, українські захисники за минулу добу, 7 липня, ліквідували ще 250 російських окупантів. Також вчора наші військові знищили 13 артсистем, 35 танків, 15 бойових броньованих машин, 20 одиниць автотехніки і 2 БПЛА росіян.

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