В разі потреби зібрані уламки дозволять підтвердити походження застосованої зброї.

Не тільки Росія готується до наслідків можливого ядерного удару. Десять військовослужбовців ЗСУ та 10 співробітників СБУ провели тиждень у Національній лабораторії Айдахо (США), вивчаючи та відпрацьовуючи методи збирання уламків для ядерної експертизи після детонації. Про це пише Defense One.

Видання зазначає, що ядерна криміналістика є важливим елементом американської стратегії стримування. Можливість відстежити походження матеріалу, використаного в ядерному пристрої, дає США змогу достовірно притягнути до відповідальності будь-яку державу, причетну до акту ядерного тероризму.

Співробітник директорату лабораторії Айдахо Девід Чічестер заявив, що застосування росіянами ядерної зброї в Україні є "дуже малоймовірним". Однак, за його словами, "Україна дуже серйозно сприймає загрозу російського ядерного нападу".

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Він також зауважив, що українські фахівці, які прибули на навчання в його лабораторію, "впоралися з цим агресивно, тому що загроза для них реальна".

Українські фахівці зокрема навчилися належним методам підмітання забруднених територій, збору пилу та сміття, розміщення його в радіаційно-екранованих контейнерах для зберігання і завантаженню цих контейнерів у транспортні засоби для перевезення.

Дякуючи американцям за навчання, один з українських фахівців сказав, що набуті в американській лабораторії знання і навички "точно будуть реалізовані, коли ми повернемося додому в Україну".

Російські ядерні погрози

Як писав УНІАН, днями Володимир Путін остаточно затвердив нову ядерну доктрину РФ, яка тепер допускає ядерні удари по Україні. Оглядачі вважають дії Кремля демонстративним заходом, спрямованим на залякування Заходу без прямого використання ядерної зброї.

За зізнаннями директора ЦРУ Білла Бернса, принаймні одного разу Путіну справді вдалося налякати Захід. Восени 2022 року, на тлі успішного українського контрнаступу на Харківщині, Путін зумів переконати США, що ось-ось вдарить ядерними ракетами по Україні.

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