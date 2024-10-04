Особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження.

У низці населених пунктів Російської Федерації пройшли навчання, під час яких відпрацьовували ліквідацію наслідків повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури.

Зокрема, як повідомляє "База", у країні-агресорі проходять навчання з цивільної оборони.

Відповідні "тренування" відбулися в таких містах, як Сніжинськ, Анапа, Бузулук, Ульяновськ, Когалима та інших.

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Цікаво, що особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження. "При цьому в більшості випадків як навчальну ввідну використовували ситуацію "застосування противником повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури", - акцентують журналісти.

На оприлюднених фото зафіксовано деякі епізоди навчань. Видно, що їхні учасники вдягнені в спеціальний помаранчевий і білий одяг. Вони - у протигазах, спецмасках, під час навчань використано відповідне обладнання. Наприклад, у Сніжинську Челябінської області із "загрозою" боролися в лісосмузі - розпилювали за допомогою гідрантів, очевидно, якийсь спецзасіб або воду. В Анапі Краснодарського краю вчилися, як евакуювати "заражених" за допомогою нош, у Бузулуку Оренбурзької області зрізали "брудний" шар ґрунту, а в Когалимі Ханти-Мансійського автономного округу заміряли рівень радіації.

"База" звертає увагу, що в РФ "відпрацювали повітряний ядерний удар" після того, як зовсім нещодавно масово перевіряли по всій країні звучання сигнали "повітряної тривоги". За даними ресурсу, ранок 2 жовтня для жителів Хімок, Омська, Пермі, Самари та інших населених пунктів почався з гучної сирени. Як повідомили в МНС РФ, це - перевірка, в рамках якої пролунали сирени і гучномовці, також на одну хвилину було заміщено ефір теле- і радіоканалів.

Загрози Росії Заходу

Раніше УНІАН повідомляв, що країна-агресор може підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами. Як пишуть іноземні ЗМІ, війна, яка триває в Україні 2,5 року, спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією і Заходом з часів Карибської кризи 1962 року - ця подія вважається кульмінаційною в можливому розв'язуванні ядерної війни між двома наддержавами - СРСР і США - під час так званої "холодної війни".

Згідно із заявами Кремля, зараз конфлікт досяг небезпечної фази. Його спровокувала повномасштабна війна в Україні, яку РФ розв'язала в лютому 2022 року.

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