Наразі не зовсім зрозуміло, на який тип літаків їх навчали, адже Британія не має винищувачів, які має чи незабаром отримає Україна.

У Великій Британії закінчили курс підготовки пілоти ЗСУ, які "скоро підуть у бій". Про це повідомив у своєму Телеграм посол України у цій країні Валерій Залужний.

"Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі", – написав він.

Залужний зауважив, що перемога формується зокрема "баченням наших майбутніх дій та підготовці до них вже сьогодні". За його словами, українці перебувають на авіабазі Кранвелл "саме заради наших майбутніх перемог".

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"У будь-якому випадку, зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань", – додав він

Варто зауважити, що на озброєнні Королівських ВПС немає ані американських F-16, ані французьких Mirage-2000, які були обіцяні Україні. Тож імовірно, йдеться саме про базову льотну підготовку пілотів, а не про освоєння конкретного типу літака, для чого цим пілотам доведеться проходити окремий курс підготовки.

Підготовка українських пілотів за кордоном

Як писав УНІАН, Франція навчить українських пілотів керувати літаками Mirage-2000. Очікується, що перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року.

Також ми розповідали, що українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії. За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

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