У Генштабі глузливо зазначили, що російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав.

Сапери Збройних сил України знищили Російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Тор М1".

Про це йдеться у повідомленні Генштабу в соцмережі.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - які дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать", - йдеться в повідомленні.

Довідка: "Тор" - всепогодний російський тактичний ЗРК, призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, не опізнані системою "свій-чужий".

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