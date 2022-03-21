Загарбник зазначив, що "перевірку" боєготовності підрозділів перед вторгненням здійснювали "в сауні за чаркою"

Російський окупант у розмові з дружиною розповів, що армією Путіна керують некомпетентні генерали. "Перевірки" боєготовності підрозділів перед вторгненням в Україну проводилися у сауні за чаркою.

Про це загарбник розповів у перехопленій телефонній розмові.

Росіянин зазначив, що у перші дні вторгнення українські захисники розбивали цілі колони окупантів.

"Командування армії у нас просто уроди кінчені. Обіср*лись, блін, майже всю дивізію розбили вже. Так, кажуть, командувача судити хочуть. Ну, за те, що неграмотно сплановано все це. Під його командуванням все ж. Так, тому що в нас дивізія взагалі непідготовлена була. Техніки скільки неробочої було, ні майна, нічого не видали, нічого на світі. У нас з Москви коли приїхала перевірка... Хлопці розповідали, приїжджала ось перед цим всім, в грудні-листопаді. Вони ж все знали і приїжджали перевіряти... Вони (перевірка та командування дивізії - УНІАН) поїхали в сауну, в готель там. "Поляни" накривали цілі. Бабки давали, вони такі: "Ну, добре, тоді нормально у вас буде, напишемо "все добре" і все", - розповів окупант.

Загарбник додав, що командири доповідають генералам про втрати серед особового складу і техніки, але той "відмовчується".

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