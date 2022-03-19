Залізницю окупанти планували використовувати для особистих цілей.

Українські військові підірвали залізничний міст на кордоні з Російською Федерацією. Влада РФ планувала використовувати цей міст для особистих цілей.

Про це повідомляє голова партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що залізничний міст на кордоні з РФ підірвали розвідники та члени батальйону "Азов". Білецький вказав, що влада РФ планувала постачати окупантам боєприпаси й провізію.

"Головне управління розвідки та ТрО "Азов" провели спільну спецоперацію біля кордонів Росії. Підірвали залізничний міст, яким окупанти планували підвозити боєприпаси і провізію", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ напала на незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україна.

Пізніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що зараз залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає.

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