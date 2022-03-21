ЗСУ ліквідували 15 тисяч окупантів / фото REUTERS
За 25 днів повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні, ліквідовано близько 15 тисяч окупантів.
Про це свідчать дані Міноборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 15000 осіб,
- танків ‒ 498 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
- артилерійських систем – 240 од,
- РСЗВ - 80 од,
- засоби ППО - 45 од,
- літаків– 97 од,
- гелікоптерів – 121 од,
- автомобільної техніки - 969 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
- спеціальна техніка - 13.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати ворога / інфографіка УНІАН