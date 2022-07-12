Ворог втратив 52 чоловіка, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Українські штурмовики завдали ударів по ворожих складах боєприпасів на Миколаївщині та Херсонщині.

Про це за підсумками доби 11 липня повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими штурмовиками завдано три авіаційних удари по складах боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. А гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки", - сказано в повідомленні. Втрати противника уточнюються.

Також, за даними командування, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 окупанта, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Нагадаємо, внаслідок удару українських військових з РСЗВ HIMARS у районі Шахтарська загинули майже усі заступники командира однієї з дивізій РФ, один - важко поранений.

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