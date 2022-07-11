Серед ночі наші військові атакували пункт управління ворожими військами в Таврійську.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України завдали удару по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в районі Олешківських Пісків.

Про це у Facebook повідомляє ОК "Південь".

В повідомленні сказано, що касетними снарядами знову обстріляно Криворізький район, дві громади — Апостолівська та Зеленодольська.

"У двох селах — Новосеменівці та Мар’янському — руйнування житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що на Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга, потерпілих немає.

Також на світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру.

"П’ять ракет випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих нема", - сказано в повідомленні.

ОК "Південь" наголошує, що у відповідь наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в районі Олешківських Пісків.

"А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються та уточнюються", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, впродовж останніх днів з'явилися також повідомлення про вибухи на складах окупантів у Херсоні і Чорнобаївці.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники перекидають техніку на лівий берег Дніпра та готуються до вуличних боїв, посилюючи блокпости в місті.

Вас також можуть зацікавити новини: