У районі Шахтарська загинули майже усі заступники командира однієї з дивізій РФ. Також сьогодні було ліквідовано начальника служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії південного військового округу збройних сил РФ Валентина Данилова.

Внаслідок удару українських військових з РСЗВ HIMARS у районі Шахтарська загинули майже усі заступники командира однієї з дивізій РФ, один - важко поранений.

Про це повідомляє Стратком Збройних сил України.

"За результатами вогневого ураження HIMARS в районі нп Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ окрім одного (позивний "Барсук", він у важкому стані)", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні було ліквідовано начальника служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії (в/ч 47084, Владикавказ) південного військового округу збройних сил РФ Валентина Данилова.

Нагадаємо, ввечері 11 липня на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет. Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу. Про втрати окупантів поки невідомо.

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