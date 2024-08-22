Українські вертольоти збивають 'шахедів': в мережі вперше показали відео

Йдеться про Мі-8, який оснащений носовою кулеметною туреллю, а також те, що "полювання" було вдалим.

Українські вертольоти залучаються до відбиття російських далекобійних атак дронами-камікадзе Shahed-136. У мережі з'явилось відео "полювання" гвинтокрилів на "шахедів".

Час, місце та навіть приналежність вертольота до конкретних сил чи роду військ невідома. Йдеться про Мі-8, який оснащений носовою кулеметною туреллю, а також те, що "полювання" було вдалим.

Зокрема на відео зафіксовано, як вертоліт наздоганяє ціль, після чого кулеметник відкриває вогонь та після декількох довгих черг знищує ціль, яка вибухає знизу по курсу. На пілотах американські шоломи HGU-56/P, що свідчить про те, що це українці, пише Defense Express.

Носова кулеметна турель є штатною для частини військових Мі-8. Зокрема навіть оновлені українські Мі-8МТВ2 йшли із нею попри, разом із додатковим бронюванням, новим радіонавігаційним обладнанням, пошуковим прожектором та системами захисту від зенітних ракет ще до повномасштабного російського вторгнення.

Сама платформа Мі-8 дозволяє встановлення значно потужнішого кулеметного озброєння. Наприклад, у РФ демонстрували просто увішану кулеметами версію Ми-8АМТШ-ВН у 2021 році: у бокові двері та на фермах озброєння - 12,7-мм "Корд", а на пілонах УПК-23-250 під двостовольну 23-мм автоматичну гармату.

Але для ураження Shahed-136, як показує практика, достатньо й одного кулемета калібром 7,62-мм, бо з огляду на все, вогонь ведеться з вертолітної версії ПКТ. Більше того у цю ж курсову турель можливо встановлення одноствольного 12,7-мм А-12.7, але це також цілком може бути надлишковим, бо не треба забувати про питання є загазованості кабіни.

Війна в Україні - новини

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на 28-35 км у Курській області. Повідомлялося, що українські воїни вже звільнили понад 90 російських населених пунктів.

Однією з цілей України в цій операції було відволікання російських військ із напружених ділянок на Донбасі. Однак поки що, за даними аналітиків і військових, активність ворога на сході, зокрема, на Покровському напрямку, не знижується, за минулу добу російські війська зайняли ще три села.

Як писало AP, деякі командири заявляють, що Україна продовжує втрачати позиції на східному фронті, зокрема, і через погано навчених новобранців.

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