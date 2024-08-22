Нещодавно призвані на військову службу українці далекі від загартованих у боях бійців.

Деякі українські військові, які нещодавно потрапили до армії, відмовляються стріляти по ворогу. Є й ті, кому важко зібрати зброю або координувати основні бойові рухи. Окремі бійці навіть покидають свої пости чи поле бою взагалі.

Про це The Associated Press розповіли командири ЗСУ, пояснюючи, чому Україна продовжує втрачати дорогоцінні позиції вздовж східного фронту. У цьому командири частково звинувачують погано навчених новобранців, набраних під час нещодавньої мобілізації, а також очевидну перевагу Росії в боєприпасах і авіації.

"Деякі люди не хочуть стріляти. Вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але вогонь не відкривають. Тому наші чоловіки гинуть. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні", – сказав розчарований командир батальйону 47-ї української бригади.

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До проблем додається й величезна перевага Росії в живій силі та її готовність йти на приголомшливі втрати в обмін на захоплення малих об’єктів.

Нещодавно призвані на військову службу українці далекі від загартованих у боях бійців, які пішли на війну в перший рік повномасштабного вторгнення. Новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки, зазначають командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська.

За їхніми словами, їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по мішенях і не знає базової топографії. Деяким з них бракує віри в бойові плани начальства і вони йшли з підготовлених позицій. Командири на місцях розчаровані якістю нових призовників, яких відправляють на передову територіальні центри комплектування.

"Головна проблема – це інстинкт виживання прибульців. Раніше люди могли стояти до останнього моменту, щоб утримати позицію. Зараз, навіть коли йдуть легкі обстріли вогневих позицій, вони відступають", – пояснив військовий 110-ї бригади.

Однак він визнає, що не всі тікають з поля бою - мотивовані люди все ж трапляються, але їх дуже-дуже мало.

Водночас військовий експерт аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" Віктор Кевлюк стверджує, що підготовка новобранців є адекватною, командири бригад просто "шукають пояснення тактичних провалів".

"Так само командир бригади має відповідні інструменти для морального впливу. Якщо всі ці процеси будуть налагоджені в бригаді, то суттєвих проблем не буде. Якщо ці механізми дають збій, ми читаємо про негатив у соцмережах", – додав він.

Втрата села Прогрес у Покровському районі є останнім прикладом втрати території, у якій командири звинувачують новобранців. Підрозділи 31-ї бригади відійшли в погано скоординованому маневрі, що спонукало 47-му бригаду вступити в бій і спробувати стабілізувати лінію. Подібний сценарій розгортався у травні у селі Очеретине.

За словами одного з командирів, нові бійці не тільки недосвідчені у стрільбі, вони також не навчилися координувати бойові завдання в малих групах або використовувати навіть прості тактики.

"З командного пункту я хотів би віддавати накази малим (піхотним) групам, але я не впевнений, чи вони здатні виконувати ці накази, тому що їм бракує координації та зв’язку. Іноді я хочу застрелитися", - зазначає він.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснював, що мета росіян полягає в тому, щоб "розрізати" українське угруповання на Донеччині на дві складові частини – умовну північ і південь. Ворог продовжує просуватися в бік Покровська, і в місцевого населення залишився всього один-два тижні для евакуації.

Bild пише, що росіяни заради захоплення Покровська жертвують іншими напрямками на Донбасі. "Мадяр" заявив, що росіяни влаштували Покровське побоїще.

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