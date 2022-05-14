З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 27200 окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських військових.

Про це йдеться на сторінці Генштабу в Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 травня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 27200 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1218 (+13) одиниць;

бойових броньованих машин – 2934 (+34) одиниць;

артилерійських систем – 551 (+9) одиниць;

РСЗВ - 195 (+2) одиниць;

засобів ППО - 88 (+0) одиниць;

літаків – 200 (+0) од., гелікоптерів – 163 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6);

крилатих ракет - 95 (+0);

кораблів/катерів - 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2059 (+17) одиниць;

спецтехніки - 42 (+1).

Найбільших втрат супротивник минулої доби зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Раніше заступник командира полку Азов Святослав Паламар розповів, що росіяни залучили до боїв за Маріуполь близько 14 тисяч військових. Також у боях за Маріуполь брали участь бойовики ПВК Вагнера, інші найманці, спецпідрозділи, а також тактична і стратегічна авіація.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії українські військові у Маріуполі знищили 6 тисяч окупантів.

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