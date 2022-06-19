У Луганській області на сьогодні залишається найбільш важка ситуація на фронті.

Українські військові успішно відбили атаку російських окупантів в районі селища Тошківка Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти потерпіли поразку", - зазначив Гайдай.

За його словами, на Луганщині на сьогодні залишається найбільш важка ситуація на фронті.

"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати", - додав Гайдай.

Голова ОВА також розповів, що Лисичанськ наразі перебуває під українською владою, але зазнає постійних обстрілів противника. "Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники вже не встановлюють ніяких конкретних дат захоплення Сєвєродонецька. Він також назвав брехнею заяви росіян про те, що вони контролюють це місто.

Голова ОВА додав, що в цілому ситуація в Луганській області залишається важкою, так як ворог постійно поповнює резерви на напрямках: Горіхове, Тошківка, Золоте, Комишуваха і Сєвєродонецьк.

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