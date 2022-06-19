Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами.

Сьогодні, 19 червня, вдалося евакуювати 19 мешканців з Лисичанська Луганської області.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

Голова ОВА відзначив, що Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, але "тиха" евакуація триває.

"Сьогодні 19 мешканців Лисичанська вже видихнули з полегшенням і знаходяться в місці, де над головою не літають снаряди. Обирайте безпеку!" - зазначив Гайдай.

За його словами, поліцейські разом зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодня обстежують бомбосховища, пропонуючи людям евакуацію.

"Щойно маємо з десяток охочих виїхати - одразу в дорогу до безпеки", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, за словами керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Заїки у місті внаслідок війни вже зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов.

Як повідомляв УНІАН, в кінці травня російські загарбники знищили авіаційним ударом будівлю кінотеатру в Лисичанську, в якій раніше ховалися люди.

А 16 червня окупанти завдали авіаудару по будівлі з людьми. Повідомлялося про щонайменше трьох загиблих та сімох поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: