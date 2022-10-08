Збройні сили України продовжують тримати позиції на Бахмутському напрямку, де тривають дуже жорсткі бої.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що сьогодні українські військовослужбовці продовжити рух на сході та півдні України.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави", - заявив Зеленський.

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"Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що ЗСУ з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Також Громов заявив, що з 21 вересня ЗСУ просунулись на 55 км в глибину оборони російських загарбників у Харківській області.

7 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що у Херсонській області деокуповано вже понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів території.

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