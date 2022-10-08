Будь-яких інщих варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо, наголосив президент.

Після вибухів на Кримському мості, що з’єднує півострів з територією Росії, президент України Володимир Зеленський знову закликав росіян здаватися.

Про це йшлося в його відеозверненні.

"Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишитись – будь-який окупант може знайти спосіб здаватися в український полон. Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм, усіх конвенцій. Будь-яких інщих варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо", – сказав він.

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Підрив Кримського мосту: що варто знати

Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

За словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".

Так звана "влада" півострова заявила, що близько 6-ї ранку на мості нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок цього нібито загинули три людини. Російські ЗМІ повідомили, хто міг бути за кермом автівки.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.

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