Продовжена "демілітаризація орди", зазначив він.

На Донеччині та Херсонщині знищено три склади БК російських окупантів.

Про це в Telegram повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що сьогодні продовжена "демілітаризація орди".

"3 склади БК. Донецьк, Ясинувата (район), Бериславський район Херсонщини", - повідомив Братчук.

Як писав УНІАН, 13 серпня наша авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Зокрема, в Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині були знищені 2 склади ворожих боєприпасів.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що у Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів.

Згодом стало відомо, що Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів.

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