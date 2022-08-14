Демілітаризація окупантів триває.

Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, в неділю, 14 серпня, були "демілітаризовані" дві бази окупантів - у місті Токмак (Запорізька область) та в місті Попасна на Луганщині.

Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі Херсонської області.

Як писав УНІАН, 13 серпня наша авіація завдала 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Зокрема, в Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині були знищені 2 склади ворожих боєприпасів.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомляв, що у Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів.

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