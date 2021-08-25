На День незалежності України труп російського підполковника доставили до госпіталю Південного військового округа Збройних сил РФ у Ростові.

Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.

Там зазначили, що 23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".

"А сьогодні (24 серпня - ред.) в госпітальну установу Південного військового округа Збройних сил РФ у Ростові з тимчасово-окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза Олександровича, підполковника ЗС РФ, 1985 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Кагиз Манаков також був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091).

За даними організації, причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиночне кульове поранення.

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Автор: Денис Прядко