У ТКГ спочатку заявили, що військовослужбовець у стані алкогольно сп'яніння перейшов на окуповану територію.

Український військовий, тіло якого напередодні передали бойовики, був задушений.

Про це пише "Цензор.НЕТ", публікуючи результати проведення судово-медичної експертизи.

Основною причиною смерті бійця вказана асфіксія, категорія смерті - насильницька. Судмедексперт також описав, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці й садна.

Напередодні українська сторона в ТКГ опублікувала повідомлення, в якому повідомила, що військовослужбовець "14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Пізніше інформація про алкоголь і наркотики була видалена.

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Автор: Юрій Годован