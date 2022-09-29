Ще п'ятеро людей, серед яких також є дитина, поранено.

Унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими окупантами Дніпра загинуло троє людей, серед них - дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина... Ще п'ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка", - написав він.

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Резніченко додав, що рятувальники дістали поранену дівчинку "з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета".

Голова ОВА зазначив, що унаслідок обстрілу повністю зруйновані кілька приватних осель.

"Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - зауважив він.

Як повідомив Резніченко, в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Ситуація на Дніпропетровщині

Росія з початку повномасштабного вторгнення вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.

Останнім часом від обстрілів ворожої артилерії найбільше страждає Нікопольський район.

Ввечері 26 вересня російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.

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