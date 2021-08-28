Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Бойовики з ранку гатили з артилерії по Авдіївці.

Про це йдеться у повідомленні donetchanyn. Також бій підтвердила Укрзалізниця.

За словами свідків, бойовики влучили у завод металоконструкцій, що спричинило пожежу.

Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає, інформує Укрзалізниця.

Читайте такожУкраїнський боєць отримав поранення на ДонбасіУ зв’язку з боєм залізничний рух у Донецькій області упродовж трьох днів буде курсувати з обмеженнями.

Упродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

Поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Доба на Донбасі

Протягом 27 серпня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один боєць отримав травму, несумісну з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зранку, 28 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілів дістав поранення український воїн.

Автор: Яна Ставська