Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води та газу.

Бійці полку "Азов" розповіли про ситуацію в окупованому з 1 березня російськими військами місті Маріуполь Донецької області.

Як йдеться у їхньому Телеграм-каналі, окупанти артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно нищать як саме місто, так і його мешканців.

"Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води та газу. Відсутній зв’язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Маріуполь на межі гуманітарної катастрофи", - йдеться у повідомленні.

В "Азові" додали, що люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають просто у дворах.

"Тих, кого нікому поховати, лежать просто на вулицях міста, доти, поки комунальники їх не заберуть, та поховають у братських могилах. Величезну кількість будинків зруйновано, а люди знаходять прихист у бомбосховищах та релігійних спорудах, але ворог обстрілює й ці споруди", - описали бійці жахливу ситуацію в Маріуполі.

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