Один з останніх випадків смерті мобілізованого стався в Свердловській області.

У Свердловській області померли двоє мобілізованих, а всього по РФ за три тижні мобілізації - не менше 20 осіб.

Зокрема, у військовій частині "Єланський гарнізон" у Свердловській області 11 жовтня помер мобілізований чоловік 1989 року народження.

Про це виданню It’s My City повідомив депутат Держдуми від Свердловської області Максим Іванов.

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Чоловік, ім'я якого не розкривається, ввечері поскаржився на проблеми з серцем. За словами депутата, лікарі чотири рази намагалися запустити серце мобілізованого, але він все одно помер. За цим фактом місцеві слідчі почали перевірку.

Про другого загиблого мобілізованого стало відомо 11 жовтня. У цей день влада міста Снєжинськ в Челябінській області підтвердила 74.ru, що в 32-му військовому містечку в Єкатеринбурзі помер 27-річний Максим Родіонов, мобілізований зі Снєжинська. Журналісти зазначили, що в соцмережах інформація про смерть чоловіка з'явилася 8 жовтня. Слідство також проводить перевірку.

При цьому, депутат Держдуми Максим Іванов заявив, що причиною смерті мобілізованого зі Снєжинська стало передозування наркотиків.

На початку жовтня стало відомо, що в "Єланському гарнізоні " в Свердловській області один з мобілізованих помер від серцевого нападу, інший вчинив самогубство, а ще один помер від цирозу печінки вже після того, як його відправили додому.

Всього з 21 вересня, коли в Росії почалася мобілізація, за підрахунками видання "Медуза", померли не менше 19 мобілізованих чоловіків. Крім того, в Краснодарі наклав на себе руки репер Іван Петунін, який заявив перед смертю, що пішов на самогубство через новини про мобілізацію.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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