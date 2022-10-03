Мобілізований наклав на себе руки в Свердловській області.

В Росії у військовій частині Свердловської області померли відразу троє мобілізованих.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Цю інформацію підтвердив депутат Держдуми від Свердловської області Максим Іванов.

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"Так, підтверджую, вже троє загиблих. Один мобілізований помер від нападу, а інший вчинив самогубство. Третього списали і відправили додому, де він відразу помер від цирозу печінки", - розповів він.

За даними видання Baza, тіло 46-річного чоловіка, який наклав на себе руки, знайшли в їдальні навчального танкового центру. Військова частина, де він вчинив самогубство, знаходиться в селищі Порошино. Росіянин жив у Кургані і був мобілізований 26 вересня. На шиї у нього виявили два порізи, а поруч лежало лезо.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін заявив, що в РФ починається часткова мобілізація військових.

Глава Міноборони Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб.

Після цього в мережі не раз повідомляли, що повістки отримують не тільки військові, які перебувають у запасі.

У Дагестані проходили потужні протести проти мобілізації, поліція застосувала силу проти учасників акцій, були затримані понад 100 осіб.

Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на південь України окупанти перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.