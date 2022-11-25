З 9311 встановлених російських військових, убитих в Україні, 1449 осіб, тобто більше 15%, - офіцери.

На підставі відкритих джерел російській службі Бі-бі-сі вдалося встановити імена 9311 російських військових, вбитих на війні в Україні. Також виданню вдалося підтвердити інформацію про смерть 326 мобілізованих росіян.

Як повідомляє Бі-бі-сі, всього відомо про смерть 326 мобілізованих росіян, з них журналістам видання вдалося встановити імена 290 осіб, загиблих в зоні бойових дій на території України. Тільки за останній тиждень достовірно відомо про ліквідацію ще 67 мобілізованих росіян.

Причин для істотних втрат серед мобілізованих може бути кілька. За відгуками самих мобілізованих, головні проблеми - це поганий зв'язок координація і недостатня підготовка рекрутів.

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На війні команди і донесення йдуть по ланцюжку. І зараз російським генералам цю лінію зв'язку довелося істотно подовжити. Через наявність в української армії високоточної далекобійної зброї західного зразка російські штаби і пункти оперативного управління перенесли глибоко в тил - за 70 і більше км від лінії фронту.

У підсумку і дані з передової в штаб, і накази зі штабу до підрозділів приходять із затримкою. А в умовах постійно мінливої обстановки це може призводити до прийняття несвоєчасних рішень, а в кінцевому рахунку - до додаткових втрат.

До цього додається проблема підготовки людей, які прийшли з громадянки. У соцмережах можна знайти безліч відеороликів, де призвані на військову службу скаржаться на погані умови утримання; відсутність офіцерів, інструкторів, нормального розпорядку дня.

Які з регіонів РФ зазнають найбільших втрат

До кінця дев'ятого місяця війни на перше місце за кількістю підтверджених втрат вийшов Краснодарський край (407 загиблих). При цьому про смерть 37% вбитих з цього регіону (152 людини) не повідомлялося в ЗМІ і соцмережах - про їх загибель вдалося дізнатися тільки вивчаючи поховання на місцевих кладовищах.

На другому місці за кількістю вбитих - Бурятія (348 осіб), на третьому - Дагестан (345 осіб). Для порівняння: відомо лише про 50 ліквідованих з Москви, хоча жителі столиці складають майже 9% населення Росії.

Якщо поверхово подивитися на ці цифри, то може скластися враження, що Кремль посилає на фронт в основному етнічні меншини. Але, детально вивчивши зібрані Бі-бі-сі, Медіазоною і волонтерами дані, соціологи дійшли зворотного висновку.

Більшість загиблих російських військових - це етнічні росіяни. А високий ризик бути вбитим для етнічних меншин - скоріше результат нерівності між регіонами, а не свідомої політики дискримінації.

Втрати серед підготовлених

Тільки за підтвердженими даними, понад 2500 убитих - це елітні фахівці: солдати і офіцери загонів спецназу, морські піхотинці і військові льотчики. На їх підготовку пішли роки тренувань і мільйони доларів.

Наприклад, за дев'ять місяців війни Росія втратила щонайменше 101 військового пілота. Це штучні фахівці і еліта будь-якої армії світу. Підготовка тільки одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років і коштує $12-$14 млн.

Спецназ ГРУ і спеціальні загони Росгвардіі також зазнають істотних втрат в ході війни на території України, оскільки їх систематично використовують для вирішення невластивих їм завдань.

Втрата офіцерів спецназу може бути дуже чутливою і важкою для російської армії, відзначають опитані Бі-бі-сі експерти. На підготовку лейтенанта відповідної кваліфікації потрібно щонайменше чотири роки. А для того щоб очолити роту, лейтенант повинен набратися досвіду і пройти шлях до капітана, що зажадає ще близько чотирьох років. У сумі - не менше восьми років підготовки, зазначили фахівці.

Втрати серед командирів

З 9311 встановлених російських військових, убитих в Україні, 1449 осіб, тобто більше 15%, - офіцери. Серед убтих - чотири генерали і 47 полковників.

Значна частина старших офіцерів, особливо полковників, загинула в перші два місяці війни. Саме в той час російська армія відчувала найбільші проблеми зі зв'язком і логістикою, а також наступала відразу за кількома напрямками. Після того як зв'язок між штабами і безпосередньо воюючими підрозділами був налагоджений, полковники і генерали стали гинути рідше.

А ось серед молодших офіцерів рівень втрат як і раніше дуже високий. Вони гинуть в кілька разів частіше, ніж їх підлеглі. Багато молодших офіцерів ще молоді (звання лейтенанта найчастіше отримують в 21-22 роки) і недосвідчені, але вже змушені вирішувати, як саме домогтися цілей, поставлених командуванням.

За оцінкою фахівців, Росія вступила у війну, маючи в Збройних силах надлишок військової техніки і гостру нестачу навченого особового складу. У підсумку в ході війни командири змушені командувати в бою солдатами, як сержанти, особисто вести їх в атаку або тримати з ними оборону замість того, щоб керувати бойовими діями через підлеглих.

До кінця дев'ятого місяця війни найбільше число втрат - 18% - припадає на піхоту.

Продовжують нести втрати підрозділу ВДВ. Але їх частка в загальній кількості вбитих знизилася і зараз становить 14%. Швидше за все це пов'язано зі зміною характеру бойових дій в порівнянні з першими місяцями війни.

У позиційних і оборонних боях, а також при відступі істотне навантаження лягло на піхотні підрозділи, а основні штурмові операції зараз проводять загони ПВК і зведені загони добровольців.

Число втрат серед тих, кого російські державні ЗМІ називають добровольцями, продовжує зростати - вони складають вже 11% від усіх встановлених убитих. У більшості випадків це люди, за своїм бажанням підписали короткострокові контракти з Міноборони і Росгвардією вже після початку війни. За даними ряду правозахисників, принаймні в Чечні, деяких змушують записуватися в загони "добровольців", погрожуючи серйозними проблемами для близьких у разі відмови.

Одна з причин високих втрат серед добровольців - недостатня підготовка. Перед відправкою на фронт наспіх зведені загони часто проходять лише 3-10 днів підготовки.

На 25 листопада журналістам вдалося дізнатися імена щонайменше 67 ув'язнених, які воювали у складі російських воєнізованих підрозділів. За оцінкою фонду "Русь сидить", число завербованих на війну ув'язнених перевищило 20 тис.осіб.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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