Чоловік є великим фанатом "руського миру", раніше він працював на АЕС.

В окупованому Енергодарі ворог призначив нового "директора" гімназії № 2. Ним став чоловік, який до цього працював звичайним електриком і не має ніякої профільної освіти для посади керівника навчального закладу.

Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОВА у Telegram.

Повідомляється, що новим "директором" гімназії окупаційна влада на чолі з колаборантом Андрієм Шевчиком обрала Вадима Каретникова, великого шанувальника "русского мира".

"Відомо, що жодного відношення до освітян він не має, як і не має профільної освіти для такої посади. Раніше ця особа працювала електриком на АЕС", - додали у Запорізькій ОВА.

Окрім цього стало відомо про нових "директорів" у школах села Костянтинівка Мелітопольского району. Там дві жінки погодилися співпрацювати з окупантами. Перша - вчителька англійської мови Ольга Монахова, вона "очолила" школу №1. Друга - її сестра Анастасія Курганова, її призначили "директором" школи №3.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Запорізька ОДА повідомила про ситуацію в області та розповіла, що окупанти катують й викрадають людей.

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