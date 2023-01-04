Російські окупанти влаштовують перевірки у домах місцевих мешканців.

Точкові удари українських захисників по місцях зосередження російських військових та командування змушують окупантів божеволіти від параної. Через це росіяни посили репресивну машину на захоплених землях.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, росіяни сподіваються, що якщо вони депортують або затримають якомога більше місцевого населення на окупованих територіях, то удари припиняться.

"Так, в Каховському районі (Херсонська область) окупанти провели рейд по помешканнях місцевих з метою перевірки техніки на листування з родичами в Україні та передачі інформації. Водночас росіяни заблокували село Титарівка (Луганська область) на виїзд та в’їзд та затримали десятки місцевих за підозрою в роботі на ЗСУ. Зауважимо, що село розташоване поруч з селом Половинкине, де окупанти також репресували місцеве населення", – наголосили в Центрі.

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Зазначається, що росіяни не розуміють, що майже кожен місцевий житель на окупованих територіях розцінює загарбників як ворога. Це в купі з розвіданими, набутими іншими шляхами, та сучасною технікою ураження "робить окупантів приреченими на смерть".

Ситуація на окупованих територіях

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що на окупованій Луганщині загарбники проводять репресивні дії. Він додав, що росіяни вже розвернули величезну кількість блокпостів, на яких зупиняють автомобілі, після чого видають "повістки" чоловікам.

Водночас мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські медики тікають з міста. Тепер росіяни підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників "служити" армії Росії.

Крім того, Центр національного спротиву раніше повідомив про те, що на початку 2023 року ворог планує нову хвилю мобілізації. Вона стосуватиметься і мешканців тимчасово окупованого півдня України.

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