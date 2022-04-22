Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону.

Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення усіх видів розвідки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Так, інформуючи про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках він зазначив, що наразі окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

"І варто зазначити, що Росія наразі у повному обсязі використовує територію Республіки Білорусь для ведення усіх видів розвідки", - сказав Мотязуник.

Раніше стало відомо, що Росія може відправити в Україну диверсантів з Придністров'я, проте зараз немає ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі в збройної агресії проти України.

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