За попереднім даними, ніхто не постраждав.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині ворожа ракета влучила у приватний будинок.

"Ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття", - зазначив він.

За словами Нєбитова, наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів.

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"За попереднім даними, потерпілих немає", - уточнив він.

Ракетна атака РФ по Україні: деталі

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".