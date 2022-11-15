Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині ворожа ракета влучила у приватний будинок.
"Ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття", - зазначив він.
За словами Нєбитова, наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів.
"За попереднім даними, потерпілих немає", - уточнив він.
Ракетна атака РФ по Україні: деталі
Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.
У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.
Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.
Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.
В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".