Люди намагаються купити необхідне. Через підрив Каховської ГЕС у 30% містян немає води.

У Кривому розі утворилися страшні черги за питною водою через часткове відключення міста від водопостачання у зв'язку з підривом армією РФ Каховської ГЕС.

Відповідні фото ширяться місцевими телеграм-каналами. Люди спустошують магазини у пошуках води, деякі несуть великі тари з дому, щоб взяти з собою більше.

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Ситуація з водою у Кривому розі

Нагадаємо, що сьогодні голова МВА Олександр Вілкул закликав українців не панікувати та дотримуватися спокою на тлі новин про знищення греблі Каховської ГЕС.

Він підтвердив, що наразі часткові проблеми з водопостачанням є: 30% мешканців Кривого року не мають води, також є певні обмеження на її використання.

Зокрема, для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. По дузі від району Інгульця через низ у Софіївку тиск знижуватимуть з 08:00 до 12:00.

"Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання", - зазначав Вілкул.

Также на час дефіциту води не дозволяється полив місцевості зі шлангів.

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