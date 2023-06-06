Після того, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, влада Кривого Рогу Дніпропетровської області екстрено проводить нараду щодо забезпечення міста водою.
Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Telegram, що "ситуація дуже складна". "У Кривому Розі важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", - зазначив він.
Довідка УНІАН. Каховська ГЕС знаходиться біля міста Нова Каховка Херсонської області. Гідроелектростанція розташована на одному із шести великих водосховищ у каскаді на Дніпрі - на Каховському.
Це водосховище знаходиться у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. З нього починаються канал Дніпро - Кривий Ріг, Північно-Кримський канал та Каховський канал.