Важлива інфраструктура Кривого Рогу працює стабільно, зазначив голова ради оборони міста.

Після того, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, влада Кривого Рогу Дніпропетровської області екстрено проводить нараду щодо забезпечення міста водою.

Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у Telegram, що "ситуація дуже складна". "У Кривому Розі важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Каховська ГЕС знаходиться біля міста Нова Каховка Херсонської області. Гідроелектростанція розташована на одному із шести великих водосховищ у каскаді на Дніпрі - на Каховському.

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Це водосховище знаходиться у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. З нього починаються канал Дніпро - Кривий Ріг, Північно-Кримський канал та Каховський канал.